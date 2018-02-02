Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda evinde extacy hap ele geçirilen bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda Ece Mahallesi Arap Evliya Caddesi'nde İ.Ş. adlı kişinin evinde yapılan aramada 40 extacy hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen İ.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan durumlarından şüphelenilen Y.Ç. ve B.O.E, durdurularak üst aramaları yapıldı.

Yapılan kontrollerde B.O.E'de 0.78 gram esrar, Y.Ç'de 4.60 gram ve 4.03 gram esrar ile 7 adet extacy hap ele geçirildi.

Haklarında işlem yapılan kişiler serbest bırakıldı.