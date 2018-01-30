Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 24 gram Skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 24 gram Skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Sivas- Ankara karayolunun yol kontrolü ve uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde M.S'nin (25) yapılan üst aramasında 24 gram Skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı.