Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 24 gram Skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Sivas- Ankara karayolunun yol kontrolü ve uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde M.S'nin (25) yapılan üst aramasında 24 gram Skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı.