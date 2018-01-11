Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcıların yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcılarına yönelik olarak son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 0,44 gram toz esrar, 27,11 gram bonzai maddesi, 10 adet esctasy hap ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla 2'si de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"Narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Anne ve babaların, ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmalarını, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz." denildi. - SİVAS