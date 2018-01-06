Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada esrar ele geçirildi.



Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D-100 karayolu ilçe girişinde yapılan genel asayiş uygulamasında bir otomobil durduruldu.



Sürücü K.K'nın (37) üzerinde yapılan aramada 4 adet sigara kağıdına sarılmış içime hazır esrar bulundu.



Ekipler, otomobilde yapılan aramada da 10 gram esrar ele geçirdi ve K.K'yı gözaltına aldı.



Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için yapılan uygulamalarda 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve esrar yakalayarak başarılarına başarı katan ekibi tebrik ettiğini belirterek, genel asayiş uygulamalarına devam edileceğini söyledi.