Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Sivas'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 249 gram sentetik uyuşturucu, 225 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında aranan 1 şüphelinin başka bir suç nedeniyle cezaevinde bulunduğu, firari 2 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.