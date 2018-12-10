Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Kişi Tutuklandı
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son 7 günde yapılan operasyonlarda, 19 uyuşturucu hap ve 5,6 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli ise tutuklandı.
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