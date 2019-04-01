Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 4 Kişi Tutuklandı
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Son 7 günde gerçekleştirilen operasyonlarda, 654 adet uyuşturucu hap, 0,72 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram skunk, 7,78 gram esrar ve 1 adet öğütücü aparat ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 6'sı ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA