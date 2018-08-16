Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Tutuklama

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından son 7 gün içerisinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 19,74 gram bonzai, 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 12 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslarda 9'u işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 3'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS

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