Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından son 7 gün içerisinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 19,74 gram bonzai, 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 12 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslarda 9'u işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 3'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS