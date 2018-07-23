Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Tutuklama
Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 5 adet ecstasy hap, 5,30 gram esrar maddesi, 223 kare sentetik peçete, 92,35 gram skunk maddesi, 1 Adet Lyrıca hap, 9,45 gram bonzai ele geçirildi.
Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS
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