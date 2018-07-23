Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Tutuklama

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 5 adet ecstasy hap, 5,30 gram esrar maddesi, 223 kare sentetik peçete, 92,35 gram skunk maddesi, 1 Adet Lyrıca hap, 9,45 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS