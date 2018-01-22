Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Tutuklama
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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden 2’si tutuklandı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1,1 gram toz esrar, 115 esctasy hap, 7,01 gram skunk ele geçirildi. İşlemleri yapılan 10 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli emniyette yapılan işlemlerinin ardından, 3'ü ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. - SİVAS

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