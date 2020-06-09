Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.
09.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:32
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.
Son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 28,18 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA