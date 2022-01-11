Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta son 1 haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Operasyonlarda, 6,83 gram metamfetamin, 2,70 gram esrar, 44 adet uyuşturucu hap, 2 adet narkotik madde kullanma aparatı, 2 tabanca ve tabancalara ait 68 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, 1 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından işlem yapıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanan 1 şüpheliye 6 bin 909 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan arandığı tespit edilen 1 şüphelinin tutuklandığı operasyonlarda, 1 şüpheliye de para cezası uygulandı.

Suşehri ilçesinde ise gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan işlem yapıldı.·

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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