Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
16.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:11
Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Son 7 günde yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya