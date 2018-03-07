Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları: 6 Tutuklama
Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 770 gram metamfetamin, 22.25 gram eroin, 21.80 gram bonzai maddesi, 0.95 gram afyon sakızı ve 6.2 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüphelisi ise tutuklandı. - SİVAS
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