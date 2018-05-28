Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 0,25 gram esrar maddesi, 1,58 gram bonzai maddesi, bin 669 gram metamfetamin ve 32 adet Lyrıca marka ilaç ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİVAS