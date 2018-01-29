Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları: 2 Tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3,48 gram esrar, 3 gram bonzai maddesi, 2 kilo 345 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından, 4 şahıs savcılık tarafından, 1 şahısta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşı küçük olan şahıs Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİVAS