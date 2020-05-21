Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
Sivas'ta polis ekiplerince operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
21.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:42
Sivas'ta polis ekiplerince operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Son 7 günde yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: AA