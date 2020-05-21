Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
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Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
21.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:42

Sivas'ta polis ekiplerince operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Son 7 günde yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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