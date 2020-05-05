Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
05.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:46
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Son 7 günde yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA