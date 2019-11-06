Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

06.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:06

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 76 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve bin 21 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Son 7 günde yapılan operasyonlarda 76 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve bin 21 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA