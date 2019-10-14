Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3,55 gram esrar, 892 adet uyuşturucu hap, 0,30 gram uyuşturucu tozu ele geçirildi.
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3,55 gram esrar, 892 adet uyuşturucu hap, 0,30 gram uyuşturucu tozu ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 3,55 gram esrar, 892 adet uyuşturucu hap, 0,30 gram uyuşturucu tozu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.