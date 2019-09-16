Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar yaptı.
Son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 279 adet uyuşturucu hap, 0,88 gram metamfetamin, 78,45 gram sentetik uyuşturucu, 13,75 gram ecstasy tozu, 7,43 gram esrar ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 12 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.