Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokakta uyuşturucu satanlar ile kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 0,39 gram skunk, yeşil reçeteye tabi 9 hap, 1,04 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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