Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokakta uyuşturucu satanlar ile kullananlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 0,39 gram skunk, yeşil reçeteye tabi 9 hap, 1,04 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA