Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1,14 gram skunk ve 1,65 gram esrar ele geçirildi.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1,14 gram skunk ve 1,65 gram esrar ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1,14 gram skunk ve 1,65 gram esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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