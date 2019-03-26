Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 470 adet uyuşturucu hap ve 111 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 470 adet uyuşturucu hap ve 111 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Son 7 günde gerçekleştirilen operasyonlarda, 470 adet uyuşturucu hap ve 111 gram Afyon sakızı yakalandı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 5 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA