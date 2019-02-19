Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Son 7 günde gerçekleştirilen operasyonlarda,1,8 gram skunk, 26,46 gram esrar, 71 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaynak: AA