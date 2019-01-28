Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7,24 gram esrar, 5,65 gram sentetik uyuşturucu ve 18 hap ele geçirildi.
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7,24 gram esrar, 5,65 gram sentetik uyuşturucu ve 18 hap ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokakta uyuşturucu satanlara ve kullanıcılara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 7,24 gram esrar, 5,65 gram sentetik uyuşturucu ve 18 hap ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.
Kaynak: AA