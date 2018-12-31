Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 161 hap ve 0,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 161 hap ve 0,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte son 7 günde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda, 161 hap ve 0,34 gram sentetik uyuşturucu yakaladı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA