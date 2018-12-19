Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta, polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 31.35 gram esrar, 2 ecstasy hap ile 2.48 gram skunk maddesi ele geçirildi.



Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 31.35 gram esrar, 2 ecstasy hap ile 2.48 gram skunk maddesi ele geçirdi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA