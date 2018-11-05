Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 18,60 gram esrar ve 1,50 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılara yönelik son bir haftada yaptığı operasyonlarda 18,60 gram esrar ve 1,50 gram skunk ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.