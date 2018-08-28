Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 12,06 gram hint keneviri ve 1,99 gram skunk ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sivas- Erzincan yolu üzerindeki Paşaçayırı Kümevleri arka tarafındaki arazide hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda tarlanın sahibi A.Ö. yakalandı. Adreste yapılan aramada 12,06 gram hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekipler Üniversite Lojmanları yolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1,99 gram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler H.K. ve K.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler serbest bırakıldı. - SİVAS