Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 11,40 gram esrar, 32,91 gram sentetik uyuşturucu ve 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri son 1 haftada il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, 11,40 gram esrar, 32,91 gram sentetik uyuşturucu ve 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.