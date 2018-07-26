Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan 7 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin yapılan üst aramasındaysa 2 uyuşturucu hapla 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i uyuşturucu madde kullanmak suçundan yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.