Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 5 ecstasy hap,
5,30 gram esrar maddesi,
223 kare sentetik peçete, 92,35 gram skunk maddesi, 1 lyrica hap, 9,45 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı, 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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