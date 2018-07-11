Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 65 uyuşturucu hap ve 22 gram esrar ele geçirildi.
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 65 uyuşturucu hap ve 22 gram esrar ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 65 adet uyuşturucu hap ile 22 gram esrar ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Polis ekiplerinin narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı operasyonlarını sürdüreceği belirtildi.