Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Son 7 günde yürütülen çalışmalarda, 2,05 gram esrar ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 8 kişi hakkında işlem yapıldı.