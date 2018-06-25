Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Son 7 günde yürütülen çalışmalarda, 2,05 gram esrar ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

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