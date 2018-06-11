Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.



Son 7 günde yürütülen çalışmalarda, 85 gram bonzai, 40 gram skunk maddesi, 0,58 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.



Olaylarla ilgili hakkında adli işlem yapılan 9 kişiden 2'si tutuklandı.