Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonları sonucunda 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Son 7 günde yürütülen çalışmalarda, 25 gram esrar, 1,58 gram bonzai, bin 669 gram metamfetamin ile uyuşturucu etkili 32 ilaç ele geçirildi.

Olaylarla ilgili hakkında adli işlem yapılan 10 kişiden 5'i tutuklandı.