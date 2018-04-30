Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2,89 gram esrar, 81 gram bonzai, 8 ecstasy hap, 10 regapen yeşil reçete ile satılan hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kentte son 7 günde yapılan operasyonlarda 2,89 gram esrar, 81 gram bonzai, 8 ecstasy hap, 10 regapen hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.