Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 13,30 gram esrar ve 3,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kentte son 7 günde yapılan operasyonlarda 13,30 gram esrar ve 3,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.