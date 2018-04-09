Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 38,57 gram esrar ve 116 uyuşturucu hap ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda kentte son 7 günde yapılan operasyonlarda 38,57 gram esrar ve 116 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.