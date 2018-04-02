Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 128,73 gram toz esrar ele geçirildi.
Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 128,73 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda kentte son 7 günde yapılan operasyonlarda 128,73 gram toz esrar ele geçirildi.
Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı, şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.