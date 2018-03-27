Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 13,90 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kentte son 7 günde yapılan operasyonlarda 13,90 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, bu noktada anne ve babaların da duyarlı olmaları istendi.