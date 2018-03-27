Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 13.90 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 13.90 gram esrar ele geçirildi. Çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, 1 şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri ise çocuk şubeye teslim edildi. - SİVAS