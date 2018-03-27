Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 13.90 gram esrar ele geçirildi.
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 13.90 gram esrar ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 13.90 gram esrar ele geçirildi. Çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, 1 şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri ise çocuk şubeye teslim edildi. - SİVAS
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