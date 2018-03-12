Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonları sonucunda 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentte son 7 günde yapılan operasyonlarda 2 kilo 91 gram eroin, 15 adet ecstacy hap, 20,36 gram esrar, 63,27 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, bu noktada anne ve babaların da duyarlı olmaları istendi.