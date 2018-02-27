Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonları sonucunda 2 kişi tutuklandı.
Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonları sonucunda 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda kentte son 7 günde yapılan operasyonlarda 3 kilo 177 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, bu noktada anne ve babaların da duyarlı olmaları istendi.