Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda son bir haftada gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Son 7 günde yapılan çalışmalarda 3,65 gram esrar ve 5,80 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi savcılık, 1 kişi mahkeme tarafından serbest bırakıldı, 1 şüpheli mahkemece adli kontrol kararıyla salıverilirken, 1 şüpheli ise şubedeki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik ise çalışma başlatıldı.

Açıklamada ayrıca, Sivas Emniyet Müdürlüğünün narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı verdiği mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.