Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcıların yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcıların yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 134.41 gram esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 1.45 gram esrar tohumu ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken, firari olan 2 şahsı arama çalışmaları devam ediyor. - SİVAS

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