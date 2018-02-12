Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 1 kişi tutuklandı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında son 7 günde 134,41 gram esrar maddesi,
2 ecstasy hap ve 1,45 gram esrar tohumu ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamayada, 13 kişi hakkında adli işlem yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı, 6 kişi serbest bırakıldı, 4 kişinin soruşturmasının devam ettiği, firari 2 kişinin de arandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Sivas Emniyet Müdürlüğünün narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı çalışmaların kararlılıkla devam edeceği, anne ve babaların da bu konuda duyarlı olmaları istendi.

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