Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında son 7 günde 134,41 gram esrar maddesi,

2 ecstasy hap ve 1,45 gram esrar tohumu ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamayada, 13 kişi hakkında adli işlem yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı, 6 kişi serbest bırakıldı, 4 kişinin soruşturmasının devam ettiği, firari 2 kişinin de arandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Sivas Emniyet Müdürlüğünün narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı çalışmaların kararlılıkla devam edeceği, anne ve babaların da bu konuda duyarlı olmaları istendi.