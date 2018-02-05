Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda son bir haftada 11 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.



Son 7 günde yapılan çalışmalarda 9,41 gram esrar, 33,23 gram sentetik uyuşturucu, 24,10 gram skunk maddesi ve 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8 kişi savcılık talimatıyla Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı, 1 şüphelinin ise adli işlemleri sürüyor.

Açıklamada ayrıca, Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı verdiği mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, anne ve babaların, ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmaları, çocuklara ve gençlere sahip çıkmaları istenildi.