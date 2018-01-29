Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda son bir haftada 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.



Son 7 günde yapılan çalışmalarda 3,48 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 345 gram metamfetamin ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı, 1 şüpheli mahkemece adli kontrol kararıyla salıverilirken, yaşı küçük bir kişi ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Açıklamada ayrıca, Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı verdiği mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.